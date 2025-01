Antenucci bomber senza età: 50 con la Spal. Il prossimo traguardo, i 59 di Cancellato

Immenso, immortale, leggenda. Dopo la doppietta rifilata alla Lucchese lo hanno definito così – e in tanti altri modi – i tifosi della Spal, tra i quali c’è anche chi sta pensando di organizzare una raccolta firme per convincerlo a prendere in considerazione la possibilità di continuare a giocare almeno per un’altra stagione. Difficilmente Mirco Antenucci tornerà sui propri passi, quindi non resta che goderselo fino in fondo ancora per qualche mese. Dopo il giro di boa, il capitano ha inserito il turbo: un gol ad Ascoli, un altro col Perugia e due alla Lucchese. Peraltro, tutti preziosissimi. Anche nel girone di andata aveva segnato in tre gare di fila, poi si era preso una pausa fisiologica prima di tornare a spingere sull’acceleratore. Ante7 impressiona sotto molteplici punti di vista, perché oltre a possedere la classe di un giocatore che con la serie C c’entra davvero poco sembra dotato di superpoteri che gli permettono di non avvertire il peso degli anni che passano.

Già, perché lo scorso 8 settembre il Lupo di Roccavivara ha spento 40 candeline: proprio quel giorno ha segnato i primi gol stagionali contro la Lucchese, e non si è più fermato. Determinato a mantenere la promessa fatta ai tifosi spallini e a se stesso: "Voglio fare ancora un anno, perché l’ultimo non è stato positivo – aveva dichiarato la scorsa estate il capitano –. C’è stato un momento in cui ho riflettuto sulla possibilità di dire basta, per i problemi al tendine di Achille, ma ho scelto di continuare".

La scorsa stagione era stata assolutamente negativa per la Spal, ma non troppo positiva nemmeno per Ante7, che anche a causa di alcuni problemi fisici non era riuscito a fornire il contributo che avrebbe voluto (cinque reti in 35 gare). Quest’anno l’attaccante classe 1984 era partito come alternativa di lusso a Ottar Karlsson, ma col passare delle gare – anche in seguito agli infortuni dell’islandese, ma non solo – si è ritrovato a diventare il punto di riferimento offensivo della squadra di Dossena. Sia col 3-5-2 che col 4-3-3. Antenucci ha giocato 22 partite su 22, andando già a segno nove volte. A proposito di numeri, con la doppietta di venerdì scorso ha toccato quota 50 gol con la maglia della Spal! Sono 48 in campionato e due in Coppa Italia le reti messe a segno dal numero 7 in biancazzurro, che nella graduatoria dei bomber più prolifici della storia spallina – che tiene conto soltanto dei gol in campionato – è settimo a -1 da Mauro Gibellini (49) e -2 da Oscar Massei (52). Il quinto posto assoluto alle spalle di Emanuele Cancellato (59) sembra quindi assolutamente alla portata di un goleador senza età.

