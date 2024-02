Arbitro della partita sarà Domenico Leone di Barletta. Peda squalificato per un turno. Buchel, Edera e Ghiringhelli lavorano a parte al Centro

Nell’allenamento effettuato a porte aperte in via Copparo, mister Di Carlo ha lasciato parzialmente a riposo Buchel, Edera e Ghiringhelli che hanno effettuato un lavoro a parte a titolo precauzionale. Nessun problema comunque per i tre giocatori, che venerdì saranno regolarmente a disposizione contro l’Arezzo. Arrivano buone notizie anche da Siligardi, che migliora a vista d’occhio e lavora per tornare a disposizione a pieno regime in occasione della trasferta col Sestri Levante. Una eventuale convocazione con l’Arezzo avverrebbe invece soltanto per fargli riassaporare il clima partita. Infine, ancora ai box Collodel che a causa di un problemino muscolare salterà anche il prossimo match di campionato.

ARBITRO E GIUDICE SPORTIVO. Toccherà a Domenico Leone della sezione di Barletta dirigere l’incontro del Mazza tra Spal e Arezzo. Il fischietto pugliese sarà coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Abbinante di Bari, Umberto Galasso di Torino e Vincenzo Hamza Riahi di Lovere. Come previsto, il giudice sportivo ha squalificato per una giornata Patryk Peda, che sul campo della Fermana ha rimediato la quinta ammonizione dall’inizio della stagione. Per il difensore polacco si tratta del secondo turno di stop nel giro di una settimana, considerando che aveva saltato la trasferta di Pescara a causa dell’espulsione con la Recanatese.

SETTORE OSPITI. La vendita dei biglietti del settore ospiti, riservato ai tifosi dell’Arezzo, non è ancora iniziata. Sul sito ufficiale della società amaranto si precisa che "in seguito alla determinazione n. 08/2024 del 14 febbraio dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, è stato sospeso il giudizio al fine di approfondire l’analisi dei rischi connessi alla gara". Prosegue invece la prevendita dei biglietti per i tifosi della Spal, attiva esclusivamente presso i punti vendita abilitati Vivaticket della provincia di Ferrara fino al fischio d’inizio della gara. Il giorno del match sarà possibile acquistare il biglietto (con la maggiorazione di 2 euro sul prezzo intero dei tagliandi) anche presso il botteghino dello stadio in corso Piave dalle 18 alle 21,30. Si ricorda inoltre che per tutta la fase di prevendita sarà possibile acquistare i biglietti sia allo Spal Store di via Mazzini che allo Spal Point del centro commerciale Le Mura.

s.m.