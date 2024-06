Ascoli, Ternana e le ’solite’ Perugia e Pescara. Nel girone B della Spal ci sarà anche il Milan

Come da pronostico è il ‘B’ il girone in cui è stata inserita la Spal nel prossimo campionato di Serie C, che prenderà il via domenica 25 agosto e terminerà domenica 27 aprile 2025. I biancazzurri se la vedranno con avversarie toste, su tutte le retrocesse Ascoli e Ternana, da considerare necessariamente come due big del girone, al pari di Perugia e Pescara, che dovranno risvegliare un entusiasmo che nelle rispettive piazze si è un po’ sopito.

Una situazione simile a quella che si sta vivendo a Ferrara, ma ben difficilmente la formazione del neo mister Andrea Dossena partirà tra le squadre più accreditate per il vertice, considerate le indicazioni su un mercato da ‘spending review’ nel quale tanto spazio verrà dato ad elementi giovani in rampa di lancio.

Saranno previsti tre turni infrasettimanali, rispettivamente mercoledì 25 settembre, mercoledì 30 ottobre e mercoledì 12 marzo 2025, e un solo turno di stop, fissato per domenica 29 dicembre, in corrispondenza delle festività natalizie. La Spal, che si ritroverà per dare il via ai lavori della nuova stagione fra circa due settimane, dovrà immagazzinare in fretta le idee di mister Dossena per presentarsi pronta ai primi impegni ufficiali, detto che servirà forse un po’ di tempo per vedere all’opera la miglior versione della squadra biancazzurra.

Il ‘mantra’ dell’ex tecnico di Renate, Ravenna e Pro Vercelli è ben chiaro a tutti: fatica, sacrificio e un 4-3-3 dinamico dal quale si ripartirà fra una quindicina di giorni, pur senza escludere la possibilità di cambiare in corso d’opera andando incontro alle caratteristiche dei calciatori. I biancazzurri ritroveranno tante avversarie della scorsa stagione, mentre la novità sarà rappresentata dall’inserimento nel girone del ‘Milan Futuro’, la formazione Under 23 dei rossoneri che per la prima volta nella storia sarà ai nastri di partenza del campionato di C, allenata dall’ex difensore Daniele Bonera.

I rapporti di forza al momento restano da decifrare: la curiosità è anche sul tipo di organico che andranno a costruire le neopromosse, su tutte Campobasso e Carpi, piazze storiche che tornano a calcare i campi della terza serie dopo alcuni anni tra i dilettanti. Di seguito il girone completo: Arezzo, Ascoli, Campobasso, Carpi, Entella, Gubbio, Legnago, Lucchese, Milan Futuro, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, Sestri Levante, Spal, Ternana, Torres, Vis Pesaro.

Jacopo Cavallini