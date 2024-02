Bruscagin: "Vittoria del gruppo"

La migliore prestazione di Matteo Bruscagin arriva nel giorno del ritorno sulla panchina di mister Di Carlo, peraltro in un ruolo – quello di terzino sinistro – che non è il suo preferito. "Finalmente è arrivata la vittoria – esulta il difensore –. L’abbiamo cercata e desiderata a lungo, e abbiamo festeggiato come era giusto fare. Siamo felici: è inutile negare che abbiamo passato tanti momenti negativi. Con la Recanatese era fondamentale vincere e questo successo ce lo siamo andati a prendere con forza. Il terzino sinistro? È un ruolo che conosco, l’avevo già fatto diverse volte in passato: ne ho parlato col mister, gli ho dato la massima disponibilità e sono felice che sia andata bene. Ma questa è la vittoria del gruppo e della squadra, perché tutti quelli che hanno giocato hanno dato un contributo. Siamo stati bravi nel momento in cui siamo rimasti in inferiorità a non perdere la testa e restare ordinati: abbiamo concesso qualche metro in più ma questa vittoria la volevamo a tutti i costi, e abbiamo dimostrato quanto ci teniamo ad uscire da questa situazione. La strada da percorrere è ancora lunga, ora avanti così. La curva Ovest? I tifosi ci sono sempre stati vicini: è normale che nei momenti negativi pretendano i risultati, però ci hanno dato una grande spinta ed è bello che alla fine abbiano apprezzato".