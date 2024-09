Brutta Spal davanti a Ibra. Col Milan un passo indietro

SOLBIATE ARNO

Si interrompe bruscamente la striscia positiva della Spal, che cade a Solbiate Arno contro un Milan Futuro che in precedenza non aveva mai fatto bottino pieno. Primo tempo da sbadigli, poi i biancazzurri sciupano una ghiotta occasione con D’Orazio e finiscono ko sotto i colpi di Hodzic e Traorè dopo il pareggio momentaneo di Arena. Si gioca sotto una pioggia battente, davanti agli occhi dello stato maggiore del Milan, da Ibrahimovic a Fonseca passando per Moncada. Mister Dossena cambia mezza squadra, inserendo Bassoli in difesa, Awua e Buchel a centrocampo, Bidaoui e Karlsson sul fronte offensivo. Restano in panchina sia Rao e Antenucci, autori di sette dei nove gol realizzati dalla Spal nelle prime cinque giornate. I ritmi sono compassati, ma i biancazzurri partono meglio rispetto agli avversari andando al tiro con Awua che non inquadra la porta e Karlsson che dopo una carambola sugli sviluppi di una punizione di D’Orazio riesce a trovare uno spiraglio per calciare a rete trovando la risposta di Raveyre che si rifugia in corner.

La partita di El Kaddouri dura appena 18 minuti a causa di un problema muscolare che costringe il tecnico spallino a mandare in campo anzitempo Zammarini. Nella seconda parte di primo tempo il Milan Futuro esce dal guscio, sfiorando il vantaggio in due occasioni. Prima un cross di Bozzolan deviato costringe Melgrati a rifugiarsi in extremis in corner, poi Magni serve una gran palla all’accorrente Cuenca che allarga troppo il piattone scheggiando il palo. Passata la paura, dopo l’intervallo mister Dossena manda in campo Rao e la Spal ha subito a disposizione una chance colossale con D’Orazio, che sfrutta un errore del Milan Futuro in fase di impostazione e si presenta tutto solo davanti al portiere calciando però clamorosamente a lato.

I biancazzurri sbagliano e la squadra di Bonera li punisce a metà secondo tempo con una conclusione potente di Hodzic da fuori area che si insacca a fil di palo. La reazione della Spal è affidata a Rao, che semina il panico nell’area: la palla finisce a D’Orazio che viene stoppato sul più bello da Bozzolan. Subito dopo però i biancazzurri pareggiano sugli sviluppi di un corner, con Arena che trova la zampata vincente dopo un gran tiro di Buchel da fuori. L’equilibrio però dura appena quattro minuti, perché una rimessa laterale del Milan Futuro sorprende la difesa spallina con Traorè che insacca sfruttando la spizzata di Fall. È una doccia fredda per la squadra di Dossena, che ha ancora una possibilità ma il diagonale di Bruscagin colpisce il palo esterno e termina sul fondo. Il Milan Futuro festeggia la prima vittoria, mentre per la Spal è necessario riflettere su una prestazione assolutamente deludente.

Stefano Manfredini