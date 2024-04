Buchel e Rao in gruppo, più scelte per la Spal. Davanti sarà ancora il duo Antenucci-Zilli

Mister Di Carlo vede lo striscione del traguardo sempre più vicino, però non è ancora arrivato il momento di staccare la spina. Il tecnico ciociaro si trova nella condizione di chi vorrebbe spingere al massimo sull’acceleratore ma è consapevole di dover dosare le energie di un gruppo provato da una stagione complicata sotto ogni punto di vista. Diversi giocatori continuano a lavorare a parte, con l’obiettivo di recuperare in vista della partita di Chiavari.

Altri invece certamente non ci saranno, come Carraro che a causa del problema muscolare accusato nell’allenamento di mercoledì – quando sembrava sul punto di poter rientrare in gruppo – dovrà fermarsi nuovamente. Con la prospettiva di tornare a disposizione eventualmente a Olbia nell’ultima giornata di campionato, ma non è da escludere che a questo punto la sua stagione sia da considerarsi conclusa.

Dopo gli esami strumentali ne sapremo di più. Quel che è certo è che sul campo della Virtus Entella la Spal dovrà puntare su altri centrocampisti, probabilmente ancora Nador e Buchel. Il togolese si candida a giocare la quarta gara di fila dal primo minuto, mentre il nazionale del Liechtenstein ha lavorato parzialmente in gruppo e nonostante non sia al top della condizione dovrebbe essere della partita. Le alternative comunque non mancano, con Contiliano e Collodel pronti a rispondere presente in caso di chiamata. La situazione di Buchel è simile a quella di Rao, che dopo alcuni giorni passati a seguire una tabella di allenamento personalizzata ha ripreso a lavorare con la squadra, quantomeno in parte. Sulle fasce quindi il ballottaggio è tra gli acciaccati Rao e Maistro, mentre sull’altra corsia Dalmonte è chiaramente certo di una maglia da titolare.

In attacco ci si aspetta la conferma di Zilli in coppia con Antenucci, invece in difesa Ghiringhelli e Fiordaliso hanno risolto i rispettivi acciacchi già da qualche giorno e potrebbero essere confermati.

Anche se Peda è ormai pronto da almeno una settimana e scalpita per riprendersi il posto al centro della difesa al fianco di Valentini. Intanto, prosegue la prevendita per la trasferta di Chiavari (in programma domenica alle 16,15 allo stadio comunale), con biglietti per il settore ospiti in vendita fino alle 19 di domani. I tagliandi sono disponibili sul circuito Etes sia online che nei punti vendita abilitati al prezzo unico di 9 euro, inclusi i diritti di prevendita.