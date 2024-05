Calcio femminile. Accademia Spal quasi salva: oggi c’è il Venezia

A quattro giornate dalla fine del campionato di serie C femminile, l’Accademia Spal è a un passo dalla salvezza. Poco importa se nelle ultime gare le biancazzurre hanno rimediato qualche sconfitta, perché ormai per tagliare il traguardo manca solo la matematica. Oltre a L’Aquila che si è ritirata dal torneo, retrocede in Eccellenza regionale il Perugia, che non ha ottenuto ancora nemmeno un punto. Ma come accade ormai un po’ in tutti i campionati, bisogna prestare attenzione anche alla distanza tra le varie squadre pericolanti, perché con un determinato distacco non si disputano i playout. Con tutta probabilità questo scenario si verificherà nel girone B di serie C femminile, con Triestina e Condor Treviso che sono lontanissime dalle formazioni che le precedono e rischiano seriamente di retrocedere senza passare per i playout.

Pur sapendo che ormai la salvezza è cosa fatta, l’Accademia Spal non vuole correre alcun rischio. Per questo mister Leo Rossi continua a tenere alta la concentrazione delle ragazze, che oggi alle 15,30 a Vigarano Mainarda meditano di fare lo sgambetto alla corazzata Venezia, seconda in classifica a braccetto col Riccione alle spalle dell’irraggiungibile Merano. Nelle ultime tre giornate invece l’Accademia Spal affronterà tre avversarie decisamente più abbordabili, con le quali quindi c’è la possibilità di conquistare un buon bottino di punti per scalare ulteriormente la classifica. Le biancazzurre infatti affronteranno due formazioni già retrocesse come Condor Treviso e Perugia, e il Chieti con cui c’è comunque la possibilità di giocarsela alla pari. In questo momento l’Accademia Spal è undicesima a 28 punti a -3 dalla coppia formata da Padova e Jesina, ma ci sono buone probabilità di arrivare almeno in decima posizione centrando l’obiettivo fissato ad inizio stagione dalla società. O addirittura al nono posto, ma per fare questi conti sarà necessario attendere l’ultima giornata.

"Manca la matematica, però è fatta – esulta il direttore sportivo Mattia Martini –. Ma non ci accontentiamo, perché vogliamo raggiungere il decimo posto tagliando il traguardo che avevano pianificato facendo di questa stagione la migliore in assoluto della storia della Spal femminile. L’inizio di campionato è stato complicato, poi nonostante tanti infortuni con qualche innesto nel mercato riparazione la squadra è uscita alla grande: basti pensare che all’inizio di gennaio avevamo sette punti e ora ne abbiamo 28, e mancano ancora quattro giornate".

s.m.