Buchel in nazionale . Ora tocca a Radrezza

Nelle ultime tre giornate di campionato, in cabina di regia mister Dossena ha preferito Marcel Buchel a Igor Radrezza. È accaduto a Solbiate Arno contro il Milan e venerdì scorso sul campo del Rimini. Con la Virtus Entella invece l’ex centrocampista dell’Ascoli è entrato subito dopo l’intervallo, al posto di uno spento Radrezza, che allo stadio Neri non è nemmeno entrato. Le gerarchie nella zona nevralgica del campo sono cambiate? È presto per dirlo, anche perché la Spal avrà bisogno di Radrezza molto presto. Per la precisione domenica prossima a Campobasso, dove Buchel non sarà a disposizione. Già, perché il mediano classe 1991 è stato convocato dalla Nazionale del Lichtenstein, che ha già raggiunto per preparare le prossime due gare. Prima un’amichevole contro la Nazionale di Hong Kong (giovedì 10 ottobre) e poi in Nations League contro Gibilterra (domenica 13 ottobre). Buchel quindi tornerà a disposizione per la partita successiva della Spal, in programma venerdì 18 ottobre in casa contro il Pescara. Oltre a lui, è in partenza per la Nazionale pure Cristian Antonciuc. L’attaccante classe 2006 è stato convocato dalla Moldavia Under 19 per il doppio test amichevole contro i pari età della Bulgaria: entrambe le gare, fissate per il 12 e 15 ottobre, si giocheranno a Sofia.