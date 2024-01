Buchel pista calda, la Spal prova a stringere

Le piste che portano a Marcel Buchel e Andrea La Mantia sono le più calde di questa seconda settimana di mercato di riparazione biancazzurro. Le due trattative però sono completamente diverse, col centrocampista di origine austriaca da considerarsi davvero molto vicino alla Spal e il centravanti della Feralpi Salò che ha diverse richieste ma sta davvero prendendo in considerazione l’ipotesi di tornare a Ferrara. Ma andiamo con ordine. Partendo da Buchel, che come è noto è svincolato da qualche mese, per la precisione da quando lo scorso 22 settembre ha risolto consensualmente il contratto che lo legava all’Ascoli. Il centrocampista classe 1991 è tra i giocatori più ambiti tra quelli attualmente senza contratto, ma il direttore tecnico Fusco lo conosce bene e lo corteggia da tempo con l’obiettivo di celebrare un matrimonio che un anno fa sfumò improvvisamente a causa delle perplessità di mister De Rossi sul suo conto. Buchel però è ancora un giocatore integro, che nel corso della propria carriera ha sempre giocato in serie A e B, e che la dirigenza spallina è convinta possa fornire un contributo determinante.

Dalle parti di via Copparo filtra un certo ottimismo sulla fumata bianca, che dovrebbe arrivare nel giro di un paio di giorni. In caso contrario, la Spal avrebbe comunque già un’alternativa. Anche La Mantia ha 32 anni e tanta voglia di rilanciarsi dopo un periodo difficile. Il prestito alla Feralpi Salò non sta andando come previsto, e nonostante sia finito nel mirino di una serie di società quali Bari, Benevento, Brescia e Catania la Spal sta davvero ragionando sull’opportunità di riportarlo subito a casa. Le alternative anche in questo caso non mancano, coi vari Andrea Magrassi del Cittadella, Fabio Abiuso del Modena ed Edoardo Vergani del Pescara. Infine, arrivano conferme sul ritorno di Cesare Galeotti in biancazzurro. È ormai certo che il portiere ferrarese classe 2002 rientrerà subito alla base dal prestito al Lumezzane. La società lombarda ha un altro giovane estremo difensore di proprietà, il 21enne Stefano Filigheddu, che garantisce al Lume contributi nettamente superiori. Per questo da inizio novembre Galeotti è stato superato dal collega nella gerarchia tra i pali del Lumezzane.

Stefano Manfredini