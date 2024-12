Spal, stretta per Haoudi. A destra spunta Piovanello

Manca ancora qualche giorno all’inizio del mercato di riparazione, ma in casa Spal gli obiettivi sono già abbastanza chiari. Il club biancazzurro ha intenzione di mettere a disposizione di mister Dossena almeno tre giocatori: una mezz’ala, un attaccante esterno e un centravanti. Naturalmente in funzione dell’intenzione dell’allenatore di tornare al 4-3-3.

Il primo rinforzo della Spal con tutta probabilità sarà Hamza Haoudi, centrocampista italo-marocchino classe 2001 separato in casa col Frosinone dall’inizio della stagione. In realtà il trasferimento a Ferrara sembrava a un passo già nelle ultime battute della sessione estiva di mercato. Alla fine non se n’è fatto nulla, così Haoudi è rimasto parcheggiato a Frosinone, dove non ha giocato nemmeno una partita in attesa di poter finalmente cambiare maglia a gennaio. Haoudi è un pupillo di mister Dossena, che la scorsa stagione lo ha utilizzato con ottimi risultati nella linea mediana della Pro Vercelli (quattro gol e cinque assist). Il 23enne cresciuto nel vivaio del Livorno non vede l’ora di tornare a lavorare ai suoi ordini, e la Spal fa leva anche sulla volontà del giocatore – che arriverebbe a titolo definitivo – per chiudere più in fretta possibile la trattativa col Frosinone.

Ecco come Haoudi si era espresso su Instagram dopo l’addio alla Pro Vercelli del direttore sportivo Casella e di mister Dossena: "Non è finita come volevamo, ma ci tengo a ringraziare tutta questa splendida famiglia chiamata Pro Vercelli – recita il post –. Ho incontrato un gruppo fantastico, fatto di professionisti che ogni giorno mi hanno insegnato qualcosa. Un immenso ringraziamento va al presidente e al direttore, che mi hanno seguito passo dopo passo anche dopo qualche errore fatto in buona fede. Per ultimo ci tengo a ringraziare un allenatore fantastico che ha saputo trasformarci in questo lungo anno, un allenatore del quale si sentirà parlare molto in futuro". Se non ci saranno intoppi, Haoudi dovrebbe presto diventare la nuova mezz’ala della Spal che sul lato destro del tridente lavora per colmare le lacune emerse dall’inizio della stagione.

Anche in questo caso, uno dei nomi più caldi è sulla lista della spesa del direttore sportivo Casella dalla scorsa estate: Enrico Piovanello della Juve Stabia. Si tratta di un altro giocatore che in questa stagione praticamente non ha mai giocato (solo due gettoni) e quindi è destinato a lasciare Castellammare. A differenza di Haoudi però la concorrenza per l’attaccante esterno classe 2000 è forte, e non sarà facile assicurarselo. Una eventuale alternativa porta a Mattia Tirelli, jolly offensivo dell’Ascoli classe 2002 appena rientrato da un infortunio che nella gara di andata aveva segnato una rete contro la Spal allo stadio Mazza.

Stefano Manfredini