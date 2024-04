Calcio. Accademia domenica in casa col Trento

È un girone di ritorno che più spezzettato non si può per l’Accademia Spal, che domenica prossima finalmente tornerà in campo. In casa contro il Trento secondo in classifica, quindi una gara sulla carta proibitiva che le biancazzurre però stanno preparando con la massima concentrazione. In realtà, la partita con le trentine inaugura un trittico importantissimo per la squadra di Leo Rossi, che giovedì prossimo ospiterà il Padova nel recupero della prima giornata di ritorno, già rinviata due volte. E tre giorni dopo farà visita a L’Aquila. È evidente che il mirino dell’Accademia Spal sia puntato soprattutto su questi due incontri, perché con le biancoscudate e le abruzzesi ballano punti pesanti in chiave salvezza.