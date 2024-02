Calcio femminile. Accademia, due gare rinviate per la rappresentativa Lnd

Secondo turno di riposo per l’Accademia Spal femminile di mister Leo Rossi a causa del rinvio della sfida contro il Padova disposto dalla Lnd per le convocazioni nella Rappresentativa nazionale femminile Lnd di alcune atlete del club biancazzurro. La partecipazione delle spalline alla quinta edizione della Viareggio Women’s Cup ha decretato anche il rinvio della partita in programma il prossimo weekend contro la Jesina e valida per la diciassettesima giornata del campionato di serie C. La sfida contro le biancoscudate sarà recuperata mercoledì 28 febbraio alle 14,30, mentre la trasferta sul campo delle marchigiane si disputerà mercoledì 13 marzo.