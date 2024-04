Calcio femminile. Accademia in finale regionale. Le under 15 sfideranno l’Imolese

È stato un weekend a due facce quello del settore femminile biancazzurro, che da un lato ha visto la prima squadra sconfitta nella trasferta di Vicenza, ma dall’altro la Spal Under 15 ha ottenuto la qualificazione alla finalissima per il titolo regionale di categoria.

Sul campo delle biancorosse le ragazze di mister Rossi partono bene, ma quando mancano pochi secondi all’intervallo la vicentina Schiavo rompe l’equilibrio risolvendo una mischia che permette alle biancorosse di passare in vantaggio.

La ripresa si apre con il raddoppio della squadra di casa, grazie al gol di Marchiori che lascia partire una conclusione imparabile dalla lunga distanza.

Cinque minuti più tardi è la stessa centrocampista biancorossa a siglare la rete del definitivo 3-0 con un preciso colpo di testa su corner di Imparato.

Le spalline non mollano e cercano di accorciare le distanze, prima con Jaszczyszyn e poi con Berti, che in girata volante non trova lo specchio della porta. Nonostante questa battuta d’arresto, l’Accademia Spal in classifica rimane fuori dalla zona playout con un punto di vantaggio sulla Jesina.

È stata una domenica di festa invece per la Spal Under 15 femminile guidata da mister Tampieri che ha conquistato l’accesso alla finale del campionato regionale di categoria battendo in semifinale la squadra piacentina del San Nicoló per 1-0 grazie alla rete di Faggioli.

Quello dell’attaccante biancazzurra è stato un contributo fondamentale per la fase offensiva della squadra, che le è valso anche il titolo di capocannoniere del torneo con ben 34 reti realizzate, nessuno ha saputo fare meglio.

Ma anche in difesa le giovani spalline non scherzano avendo subito soltanto tre gol in 10 partite.

La finale, la seconda raggiunta negli ultimi due anni, è in programma sabato alle 16 presso il campo sportivo di Castenaso, dove ad attendere le biancazzurre ci sarà l’Imolese, formazione che nel proprio girone si è imposta per 1-2 sul campo del Piacenza.

s. m.