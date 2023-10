Calcio femminile. Accademia Spal e L’Aquila. Botta e risposta, finisce pari

Accademia Spal e L’Aquila si dividono la posta in palio a Vigarano Mainarda, dove la squadra di Leo Rossi mastica amaro per non essere riuscita a vincere una partita comandata per lunghi tratti. Finisce 1-1 l’incontro dell’ottava giornata di serie C femminile, con le biancazzurre che quantomeno tornano a muovere la classifica. Partono forte le padrone di casa, che impegnano Pasciullo diverse volte nel giro di pochi minuti: all’ultimo tentativo Moreira non riesce ad impattare il cross tagliente di Dal Fra, mancando di un soffio il gol del vantaggio. Poco dopo arriva la reazione de L’Aquila con una percussione di Santorocco che conclude di poco alto. All’inizio del secondo tempo prova la conclusione Dal Fra, ma il suo tiro è neutralizzato dall’estremo difensore ospite. Al 57’ ecco il vantaggio spallino con l’azione personale Hassanaine innescata da Dal Brun. L’Accademia Spal spinge alla ricerca del raddoppio: cross di Loberti per Jaszczyszyn, che in sforbiciata impatta male a pochi metri dalla porta. Le biancazzurre non riescono a chiudere la partita e ad un quarto d’ora dal termine l’Aquila trova il pareggio con Giuliani che di testa batte Nicola.