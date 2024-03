Calcio femminile. Accademia travolta a Bolzano. Biancazzurre in zona salvezza

Nulla da fare per l’Accademia Spal sul campo del Sudtirol, che non fa sconti alle ragazze di mister Leo Rossi confermando la propria superiorità. Ad Appiano sulla Strada del Vino (provincia di Bolzano) finisce 4-1 per le altoatesine, che sfruttano anche la stanchezza delle biancazzurre, costrette a disputare la terza gara nel giro di una settimana nel campionato di serie C femminile. In quelle precedenti – decisamente più alla portata – l’Accademia Spal aveva conquistato sei punti superando Villorba e Jesina – quindi il bilancio del trittico è comunque da considerarsi positivo. Tornando al match dello stadio Ronco, il Sudtirol chiude i conti prima dell’intervallo andando al riposo con un rassicurante 4-0. Molto meglio la ripresa per l’Accademia Spal, che accorcia le distanze con Jaszczyszyn per il definitivo 4-1. La classifica resta molto fluida, con le biancazzurre inchiodate a 23 punti ma ancora a -1 dalla salvezza diretta. Inoltre, non va dimenticato che rispetto alle due squadre che la precedono (Jesina e Vicenza) la squadra di Leo Rossi ha una gara da recuperare contro il Padova che peraltro ha soltanto due lunghezze di vantaggio sull’Accademia Spal.