Calcio femminile. Battuta d’arresto per l’Accademia

Nuova battuta d’arresto per l’Accademia Spal, che cade col punteggio di 4-1 sul campo del Trento nella settima giornata del campionato di serie C femminile. Partono forti le padrone di casa, che dopo la traversa colpita da Pavana passano in vantaggio con la stessa atleta che insacca di testa su calcio d’angolo. In avvio di ripresa il ritmo della gara si alza, e dopo la grande parata di Nicola su Mascanzoni, la biancazzurra Hassanaine si libera in area di rigore venendo fermata con un intervento giudicato regolare. E sul capovolgimento di fronte le gialloblù trovano il 2-0 con il tap in di Baldo su traversone dalla destra. Al 55’ Rosa insacca il gol del 3-0, mentre al 62’ viene assegnato al Trento per il 4-0. Nel finale la spallina Jaszczyszyn segna il 4-1.