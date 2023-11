Calcio femminile. L’Accademia domenica al Mazza col Venezia

Due importanti appuntamenti – presentati presso la sede di Copma – vedranno presto protagonista il settore femminile della Spal. Il primo evento si svolgerà domenica prossima, quando la prima squadra di Accademia Spal scenderà in campo alle 15 allo stadio Mazza per disputare il match di Coppa Italia contro il Venezia. Nella stessa giornata (in mattinata) l’impianto di corso Piave ospiterà due triangolari dedicati alle categorie Under 12 e Under 10. Al primo parteciperanno le selezioni Under 12 di Spal femminile, Parma femminile e Dribbling, mentre al secondo torneo parteciperanno le squadre Under 10 di Spal Femminile, Parma Femminile e Olimpia Quartesana. Il secondo evento invece è ‘Befana in Spal...la’, un quadrangolare riservato alla categoria Under 12 che si svolgerà sabato 6 gennaio presso il centro sportivo Gibì Fabbri e vedrà la partecipazione di Genoa, Hellas Verona e Sassuolo. Il torneo prevede una prima fase al mattino con un girone all’italiana ed una seconda fase pomeridiana con lo svolgimento di semifinali e finali.

A fare gli onori di casa è stata Silvia Grandi, presidente di Copma: "Siamo sponsor storici del club biancazzurro e crediamo fortemente in questa partnership – spiega –. Siamo orgogliosi di sostenere queste ragazze, in particolare le giovanissime, aiutandole nella realizzazione dei propri obiettivi e sogni". Successivamente ha preso la parola Corrado Di Taranto: "Domenica sarà una giornata di festa con la gara di Coppa Italia femminile allo stadio Mazza – assicura il direttore generale –, ma prima della partita andrà in scena un torneo giovanile che rappresenta l’inizio di un percorso che vedrà protagonisti le ragazze e i ragazzi del vivaio. Un altro step di questo percorso sarà poi l’evento del 6 gennaio al centro sportivo Fabbri, dove organizzeremo un torneo che vedrà impegnate insieme alle biancazzurre altre tre importanti squadre professionistiche".

In chiusura Mauro Rotondi, presidente di Accademia Spal femminile, ha fatto il punto sullo sviluppo del movimento rosa spallino: "Oggi il settore femminile biancazzurro conta cinque distinte selezioni: Under 10 e Under 12 che disputano un campionato provinciale misto, l’Under 15 impegnata nel campionato regionale, l’Accademia Spal Under 19 che milita nel campionato regionale Juniores e la prima squadra che è tornata in serie C. Nella nostra Under 15 sono presenti ben 13 ragazze che hanno iniziato insieme a noi nel 2017 arrivando a vincere il campionato, mentre la prima squadra sta attraversando un momento difficile ma ci stiamo assestando e abbiamo le potenzialità per raggiungere la salvezza".