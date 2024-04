Calcio femminile, servito il bis dopo la bellissima vittoria contro Trento. L’Accademia travolge Padova

È la settimana perfetta per l’Accademia Spal, che dopo aver superato la corazzata Trento ha messo ko il Padova nel recupero della prima giornata di ritorno. E in virtù del ritiro dal campionato de L’Aquila, domenica prossima la squadra di Leo Rossi si ritroverà altri tre punti in saccoccia senza scendere in campo. Di fatto quindi le biancazzurre conquistano nove punti in una manciata di giorni grazie ai rotondi successi contro Trento e Padova, e quello a tavolino con L’Aquila.

Una settimana che proietta l’Accademia Spal in ottava posizione, quindi in piena zona salvezza senza passare per i playout. Tornando al recupero disputato a Vigarano Mainarda col Padova, le biancazzurre hanno vinto 3-0 grazie ad un approccio devastante. La squadra di Leo Rossi infatti ha sbloccato il risultato al 9’ con Salimata, ha raddoppiato al 18’ con Hassanaine e calato il tris alla mezz’ora nuovamente con Hassanaine per il definitivo 3-0.

Domenica prossima dunque niente trasferta a L’Aquila per le biancazzurre, che vincono a tavolino senza nemmeno partire per l’Abruzzo.