Calcio femminile. Test positivo per l’Accademia

L’Accademia Spal sfiora la vittoria in doppia cifra nell’ultima amichevole prima del debutto in campionato. Sabato scorso a Vigarano Mainarda la squadra di Leo Rossi ha infatti travolto con un eloquente 9-0 il Fossolo, che milita nel campionato regionale di Eccellenza.

A prescindere dalla differenza dei valori in campo, le biancazzurre hanno fornito allo staff tecnico indicazioni molto positive in vista dell’esordio nel campionato di serie C femminile, in programma domenica prossima in casa contro il Trento che assieme a Venezia (avversario delle ragazze di Leo Rossi nella seconda giornata) e Sudtirol punta alla promozione in B.

L’Accademia Spal è scesa in campo con un 4-2-3-1 con Passarella in porta, Pacelli, Paladini, Chiellini e Carli in difesa, Panza e Sabia in linea mediana, Loberti, Ballo e Hassanaine sulla trequarti, Plechero in attacco. Miglior realizzatrice dell’incontro è stata Hassanaine con un poker, Plechero ha firmato una doppietta, mentre Sabia, Salimata e Romano hanno segnato una rete a testa.