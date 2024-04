Calcio femminile. Titolo regionale per le under 19. Altro brindisi per l’Accademia

Dopo la vittoria della Coppa Emilia Juniores Femminile in finale contro il Riccione, è arrivato anche il secondo titolo stagionale per l’Accademia Spal Under 19, conquistato con una giornata di campionato di anticipo. I quattro punti di vantaggio sul Modena sono infatti sufficienti a decretare campionesse regionali le ragazze allenate da Andrea Orrù. La vittoria decisiva è arrivata grazie al 3-0 rifilato alle parmensi del Montanara, con reti di Annese, Zappaterra e Sartori. L’Under 19 femminile spallina ha disputato una stagione da assoluta protagonista, come testimoniano alcuni numeri: le biancazzurre hanno il miglior attacco del torneo con 91 reti, delle quali ben 30 messe a segno da Lavinia Sartori (capocannoniere del campionato) e 20 da Alice Tassinati. La stagione proseguirà con il recupero della tredicesima giornata, in programma domani alle 15 sul campo del Besurica. "C’è grande soddisfazione per il risultato raggiunto dalle nostre ragazze – commenta il responsabile del settore femminile Mauro Rotondi –, frutto di una programmazione che parte da lontano. La determinazione e l’entusiasmo che hanno dimostrato le ragazze è stato straordinario. Un ringraziamento particolare va allo staff e agli addetti ai lavori per la serietà e la professionalità dimostrata in questi mesi". Ma non è finita qui, perché al termine della regular season le biancazzurre saranno protagoniste nella fase nazionale.