Calcio giovanile

Dopo una lunga e intensa fase a gironi durata praticamente due mesi, il torneo Mazza entra nel vivo coi quarti di finale che scattano questa settimana. Diamo un’occhiata alle squadre che hanno superato il primo scoglio della competizione staccando il pass per le gare ad eliminazione diretta. E soprattutto quali sono gli incroci dei quarti di finale, che in caso di parità al termine dei tempi regolamentari prevedono che si proceda coi calci di rigore. Nella categoria Allievi tre gare su quattro si disputeranno giovedì prossimo: Portuense Etrusca-X Martiri A (alle 18 a Gambulaga), Sant’Agostino-Balca Poggese A (alle 18,30 a Sant’Agostino), Centese-Dribbling (alle 18 a Cento). Mercoledì 22 maggio alle 19 a Poggio Renatico invece si giocherà l’ultimo quarto di finale tra Balca Poggese B e Olimpia Quartesana.

Passando alla categoria Giovanissimi, domani si giocano tre partite: Acli San Luca-Balca Poggese (alle 18,30 a Fossanova San Marco), Portuense Etrusca-Ostellatese (alle 18 a Voghenza), Sant’Agostino-Frutteti (alle 19 a San Carlo).

Il match tra Dribbling e Consandolo invece è fissato per mercoledì 22 maggio alle 18 in piazzale Camicie Rosse. La categoria Esordienti – le cui partite saranno auto-arbitrate dalle società come nella fase a gironi, con tutti i calciatori che devono giocare almeno un tempo – ieri ha visto in campo Cus Ferrara e Copparo in via Gramicia. Oggi alle 18 in piazzale Camicie Rosse si affrontano Dribbling A e Acli San Luca, poi domani toccherà agli ultimi due quarti di finale: Balca Poggese-X Martiri A (alle 18,30 a Poggio Renatico) e Portuense Etrusca-Sant’Agostino (alle 18 a Gambulaga). Infine, nella categoria Pulcini ecco le 10 squadre qualificate alla fase finale del torneo Mazza fissata per domenica 2 giugno allo stadio di corso Piave: X Martiri A, Pontelagoscuro, Portuense Etrusca B, X Martiri B, Bondeno, Atletico Costa, Acli San Luca B, Otello Putinati, Copparo e Jolanda Volley.