Calcio giovanile. Al torneo Mazza è tempo di semifinali. Si comincia alle 15

Scattano oggi le semifinali del torneo Mazza, che come da tradizione si disputeranno nello stadio di corso Piave. Si comincia oggi alle 15 con Cus Ferrara-Portuense Etrusca (Esordienti), poi alle 16,15 toccherà a Balca Poggese-Frutteti (Giovanissimi) e infine alle 18 Portuense Etrusca-Sant’Agostino (Allievi). Domani sono in programma le altre tre semifinali: X Martiri A-Acli (Esordienti, ore 15), Portuense Etrusca-Dribbling (Giovanissimi, ore 16,15) e Balca Poggese B-Centese (Allievi, ore 18). La biglietteria è situata all’angolo tra corso Piave e via Ortigara e il pubblico potrà accedere allo stadio a partire dalle 14 dalla tribuna lato pari (cancello 2). Si ricorda che le gare della categoria Esordienti prevedono due tempi da 25 minuti, quelle dei Giovanissimi due tempi da 35 minuti e quelle degli Allievi due tempi da 40 minuti. Non sono previsti supplementari: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà coi calci di rigore.