Calcio giovanile: domani al Centro Fabbri alle 14,30. Primavera contro l’Udinese: match di cartello

Il pareggio ottenuto sabato scorso sul campo dell’Alessandria dalla Spal Primavera si presta a diverse chiavi di lettura. È da considerarsi un risultato positivo sotto il profilo della prestazione e perché comunque ha consentito ai biancazzurri di muovere la classifica conservando un buon margine sulla zona calda. Ma quando si comanda il gioco per tutta la gara come accaduto contro i grigi e si esce dal campo con un solo punto, è inevitabile avere un pizzico di rammarico. Fa tutto parte del percorso di crescita della squadra di Grieco, che domani alle 14,30 al centro sportivo Gibì Fabbri ospiterà l’Udinese in un match di lusso per la categoria. Curiosamente i bianconeri sono finiti in Primavera 2 e non riescono nemmeno a gravitare nelle prime posizioni della graduatoria, tanto che dopo nove giornate si ritrovano all’ottavo posto con una sola lunghezza di vantaggio sulla Spal.

Non si tratta quindi di una corazzata, anzi con una vittoria i biancazzurri metterebbero la freccia. Ed è proprio questo l’obiettivo della squadra di Grieco, che con 11 punti in classifica si trova esattamente a metà strada tra playoff e playout. Ma nel weekend in via Copparo si disputerà un altro big match. Domenica infatti la Spal Under 17 riceverà la capolista Cesena, che la precede di un solo punto. In realtà, nelle prime posizioni ci sono tre squadre racchiuse in due punti, perché il Vicenza è in vetta assieme ai bianconeri ma rispetto alle concorrenti ha disputato una gara in più.

Inutile dire quindi che la posta in palio si profila davvero molto alta. Anche la Spal Under 16 insegue il Cesena in classifica, coi biancazzurri secondi (assieme a Triestina e Virtus Verona) a -5 dalla capolista. Domenica la Spal farà visita al Padova. Infine, Spal-Cesena domenica si disputerà al centro sportivo Gibì Fabbri anche nella categoria Under 15.