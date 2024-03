Calcio giovanile: il via lunedì prossimo con la novità dei Pulcini. Torneo Mazza, si parte con grandi numeri

Si profila un’edizione del torneo Mazza da record, con 25 società del nostro territorio per un totale di 78 squadre distribuite in quattro categorie ai nastri di partenza. Già, perché la grande novità di quest’anno è rappresentata dai Pulcini, che si aggiungono alle tre categorie che da sempre sono protagoniste nella manifestazione: Esordienti, Giovanissimi e Allievi. Saranno proprio i Pulcini a dare il via all’edizione numero 40 del torneo Mazza lunedì prossimo. Il giorno successivo toccherà agli Esordienti, mercoledì ai Giovanissimi e giovedì agli Allievi. È stato un lavoro enorme quello effettuato dagli storici organizzatori Mario Ricci e Paolino Marchesini in collaborazione con la Spal, che anche quest’anno metterà a disposizione lo stadio Mazza per le semifinali (28 e 29 maggio) e le finali, con l’ultimo atto fissato il 2 giugno. Se Ricci snocciola numeri da record, con 25 squadre di Pulcini, 18 di Esordienti, 18 di Giovanissimi e 17 di Allievi, Marchesini sottolinea che saranno addirittura 10 le formazioni di Pulcini che parteciperanno alle finali allo stadio, una vera e propria festa collettiva.

Con la speranza che prossimamente la Spal torni a pescare a piene mani nei settori giovanili del nostro territorio per allestire le rose delle proprie selezioni. La Spal è stata rappresentata dal direttore generale Corrado Di Taranto, che per la prima volta tocca con mano l’imponente macchina organizzativa del torneo Mazza. Una manifestazione entrata di diritto nella storia del calcio di casa nostra, che la Spal promuove con orgoglio mettendo a disposizione lo stadio di corso Piave. Non poteva mancare il patrocinio del Comune di Ferrara, con l’assessore allo Sport Andrea Maggi che ha osservato che quello praticato dalle società partecipanti sia sport vero, tessendo le lodi di un torneo che coniuga il nome di un grande presidente della Spal e una manifestazione da sempre legata al territorio e con una identità precisa. Dunque, si comincerà la settimana prossima con una fase a gironi che proseguirà fino a metà maggio, quando il torneo Mazza entrerà nel vivo coi quarti di finale e la finale del 2 giugno allo stadio. Stefano Manfredini