Calcio giovanile. La Primavera batte il Parma in rimonta

La Spal Primavera si riscatta immediatamente dopo la brutta sconfitta rimediata con la Feralpi Salò, superando 2-1 il Parma secondo in classifica. Grande prestazione per i biancazzurri, che al centro sportivo Gibì Fabbri vanno in svantaggio in avvio di ripresa in seguito al gol di Cardinali, ma nel finale hanno la forza per ribaltare la situazione con reti di Andreoli e Simonetta. È la vittoria più bella e prestigiosa ottenuta dalla squadra di Grieco dall’inizio del campionato, che significa settimo posto a -2 dalla zona playoff. La zona calda della classifica invece è distante sette punti, quindi i biancazzurri possono lavorare serenamente mettendo nel mirino le squadre che li precedono. Ma non bisogna commettere altri passi falsi con le ultime della classe, a partire dal match in programma sabato prossimo col Cittadella (Foto Spal).