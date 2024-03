Calcio giovanile. Primavera al Centro Fabbri con la Feralpi Salò

Dimenticare in fretta la batosta rimediata sul campo del Cittadella e ripartire continuando a cullare il sogno playoff. È questo l’obiettivo della Spal Primavera, che oggi alle 14,30 al centro sportivo Fabbri ospita la Feralpi Salò nella ventitreesima giornata di campionato. Il pesante ko coi granata (6-1 il punteggio finale, con rete della bandiera firmata da Angeletti, nella foto) ha fatto scivolare la squadra di Grieco in sesta posizione, ma il quinto posto resta ad un passo e dopo aver disputato una stagione così bella sarebbe un peccato non provarci fino in fondo. La Feralpi Salò è terzultima, ma all’andata mise al tappeto i biancazzurri, che evidentemente hanno un problema di non poco conto con le ultime della classe (il Cittadella è penultimo). Per quanto riguarda le altre selezioni, doppio impegno sul campo del Mantova per le formazioni Under 17 e Under 15: da un lato i ragazzi di mister Pedriali sono determinati a confermare sempre di più il primo posto in classifica, dall’altro la squadra di mister Viviani è alla ricerca del quarto risultato utile consecutivo. L’Under 16 di mister Daniele Buriani scenderà in campo domani in trasferta contro l’Arzignano, mentre l’Under 14 Pro attende il Parma al centro sportivo di via Copparo. Ecco il programma completo: Spal-Feralpi Salò (Primavera, oggi alle 14,30), Mantova-Spal (Under 17, domani alle 14,30), Arzignano-Spal (Under 16, domani alle 15), Mantova- Spal (Under 15, domani alle 11), Spal-Parma (Under 14 Pro, domani alle 10,30).