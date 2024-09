Spal, le parole di Dossena. "La condizione generale sta crescendo, ma col Perugia ci vorrà più concentrazione»

E’ tempo di ritornare in campo e la Spal è attesa a Perugia dove mister Dossena dovrà fare i conti con una squadra reduce da una rimonta di tre reti nella prima di campionato contro la Pianese. Che gara sarà? "E’ una partita che deve essere affrontata in un certo modo – spiega Dossena – e spero che i ragazzi l’abbiano capito. E’ una squadra che ha ottimi elementi e che ha un gioco ben prestabilito. Noi abbiamo provato qualcosa e forse in questa gara saremo un po’ diversi dal solito, per trarne vantaggio".

Si riferisce anche al fatto di aver visto una Spal che ha girato meglio nel secondo tempo contro l’Ascoli, disposta tatticamente in modo diverso? "Anche, ma non tanto per i cambi, quanto per l’atteggiamento di squadra. Secondo me è una gara da affrontare in un determinato modo e può quindi essere la partita che fa eccezione".

Il concetto di "fuori giri" messo in campo nella prima di campionato può valere anche in questa gara?

"Per la voglia, l’entusiasmo, la determinazione, sì, però a Perugia bisognerà più essere concentrati in determinati momenti della partita".

Che progressi ha avuto modo di vedere con una settimana ulteriore di lavoro?

"La forma fisica la vedrò in partita, se è migliorata. I ragazzi soffrono meno i carichi e quindi significa che stanno arrivando. Cambia anche il clima, lavorare con tanti gradi in più o in meno fa la differenza".

Il nuovo arrivato Calapai?

"E’ squalificato e quindi non potrà essere della partita. E’ un terzino di spinta, fluidificante, è un tassello che va a completare il reparto dei terzini destri insieme a Bruscagin. E’ un giocatore sia di struttura, ma anche di qualità negli ultimi trenta metri. Era uno dei nostri primi obiettivi da un mese e mezzo".

Contro l’Ascoli si è visto Bassoli al posto di Bachini per il maggior tempo trascorso in squadra?

"Sì ed anche per caratteristiche dell’avversario. La pressione non era così asfissiante da parte loro e c’era anche una maggiore costruzione. Ho tanti giocatori buoni ed anche in base all’avversario cercherò di mettere quello che penso sia più congeniale. Per la gara di Perugia ho un paio di dubbi, tra cui anche Bassoli e Bachini".

La Mantia sarà tra i convocati?

"Sicuramente sì".

Cos’altro si augura possa arrivare dal mercato? "Sugli esterni davanti numericamente siamo pochi, dopo anche l’uscita di Rosafio, e in mezzo mancano ancora uno o due elementi in base anche alle uscite che ci saranno. Ed anche un centrale mancino in difesa".

