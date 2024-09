Spal, in arrivo cinque colpi. Riprende quota l’ipotesi della firma di El Kaddouri. Chiricò l’idea in attacco

Sono i giorni caldi di Alex Casella. Il nuovo direttore sportivo della Spal ha fin qui ben ceduto (anche se ancora l’ingaggio più ingombrante, quello di La Mantia, rimane a carico): ultimo “colpo”, Collodel definitivo alla Casertana, dove firmerà oggi. E in entrata Casella - già ribattezzato Giucas dalla torcida - ha centrato gli obiettivi di mister Dossena. Ora deve completare l’opera in questa decisiva settimana di un mercato che, curiosamente, chiude i battenti nel post-partita di Perugia, e cioè venerdì a mezzanotte.

Restano da cedere La Mantia (Catania?) Buchel, Rosafio (Pistoiese?), Iglio, Breit e il Dumbravanu che balla tra Lucchese e Foggia. Arriveranno in cinque, nei piani: un terzino destro, due ali mancine da piazzargli davanti, l’atteso centrocampista con il gol nelle corde, e facilmente anche un difensore centrale (meglio se non per Bassoli) che andrebbe a completare il pacchetto che oggi conta anche su Bachini e Arena, e volendo sul non più giovane Bruscagin, ormai più efficace da centrale che da terzino.

Di sicuro ci si deve concentrare molto sulla catena di destra e sul centrocampista capace di inserimento e magari fisicamente prestante, perchè in mezzo chili e centimetri sono appannaggio del solo Nador. Ora, si dà il caso che da tempo si alleni con la Spal Omar El Kaddouri, già compagno di squadra di Dossena al Napoli una decina di anni fa, e che il belga-marocchino possieda tutte le caratteristiche richieste. E’ alto 1,85, conosce la via della rete, è in grado di giocare sia da centrocampista che da ala, è conosciuto e gradito all’allenatore: insomma, il profilo perfetto. Dati anche i 34 anni, lo si tiene in considerazione come interno nel vivo del gioco più che da esterno, ruolo che comunque sa ben occupare. E’ libero e tuttora senza squadra, e a meno di offerte irrinunciabili dovrebbe essere lui l’uomo che la Spal va cercando.

Se Rosafio va via, la corsia di destra conterà su tre nuove entrate: un terzino e due ali di piede mancino abili nel rientrare. Esiste peraltro la possibilità che vada anche Tripaldelli, ancora tra color che son sospesi e fresco di richiesta dalla Juve Stabia. Potrebbe in quel caso tornare d’attualità lo scambio col pari ruolo Daniele Mignanelli, classe ‘93.

Tornando a El Kaddouri, sarebbe chiamato a rimpolpare un bottino potenziale di gol al momento francamente modesto soprattutto nei centrocampisti. In attacco ci sono i 10 di Karlsson, i 5 di Antenucci e i 4 di D’Orazio, mentre Rao si è già eguagliato con la rete all’Ascoli, e di certo si supererà alla grande se gliene verrà data occasione (a giugno può essere per le casse sociali il nuovo Prati se si ha la forza finanziaria per trattenerlo). Il centrocampo di reti ne porta solo 4 tra Zammarini (3 nell’ultima stagione), Radrezza (1), Awua e Nador: né i curriculum parlano per tutti loro di un anno sfortunato, perchè queste sono le rispettive medie di carriera. Il totale parla di un potenziale di poco più di una ventina di reti, a meno che il gioco offensivo e le abilità di Dossena non aprano orizzonti prima impensabili, come è appena accaduto a Vercelli con Mustacchio. Dal giro che porta a La Mantia esce addirittura la voce di Cosimo Chirico’, un pezzo fortissimo per la categoria, previa rescissione col Crotone. Sarà vero, e possibile?

Mauro Malaguti