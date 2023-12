Calcio giovanile. Primavera in casa col Parma, c’è anche l’under 17

È un turno di campionato importante per la Spal Primavera, che oggi alle 14,30 al centro sportivo Gibì Fabbri ospita il Parma. I biancazzurri sono reduci da una brutta sconfitta sul campo della Feralpi Salò, che prima di affrontare la squadra di Grieco era ultima in classifica con una sola vittoria all’attivo.

È stata una battuta d’arresto pesante, se si considera che con un successo la Spal sarebbe balzata in quinta posizione (quindi in zona playoff), ma adesso bisogna guardare avanti.

Al match col Parma, secondo in classifica alle spalle della corazzata Cremonese (prima a punteggio pieno).

I ducali sono attrezzati per disputare un torneo di vertice, ma in più di una circostanza la squadra di Grieco (nella foto) ha dimostrato di riuscire a giocarsela anche con le big, quindi oggi in via Copparo può davvero succedere di tutto.

Sempre sul campo di casa, domani sarà di scena anche la Spal Under 17 di mister Pedriali, che affronterà la Triestina nel match tra la prima e l’ultima in classifica.

Test match invece per la selezione Under 16 di mister Daniele Buriani, che questo weekend sarà ospite dell’Empoli, in attesa della ripartenza del campionato prevista per il secondo weekend di gennaio.

Sfida contro la Triestina anche per l’Under 15 di mister Viviani, che torna tra le mura amiche dopo il pareggio dello scorso weekend sul campo della Virtus Verona.

Doppia amichevole di prestigio, infine, per Under 14 e Under 13 che saranno di scena a Milano, ospiti dell’Inter, per giocare due test match contro i nerazzurri.

Ecco il programma completo: Spal-Parma (Primavera, oggi alle 14,30), Spal-Triestina (Under 17, domani alle 15), Empoli-Spal (Under 16, domani alle 15), Spal-Triestina (Under 15, domani alle 13), Inter-Spal (Under 14, oggi alle 12), Inter-Spal (Under 13, oggi alle 12).

