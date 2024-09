Calcio in lutto. Si è spento Salvemini. Allenò la Spal nel 1982

Si è spento a 82 anni Gaetano Salvemini (nella foto), protagonista sulle panchine di serie A, B e C1 per oltre 20 anni, per la precisione dal 1978 al 2001. I successi più importanti li ha ottenuti da allenatore dell’Empoli e del Bari, ma per un breve periodo ha guidato pure la Spal. Era la stagione 1982-83, quella successiva alla retrocessione in serie C1. Con le risorse ridotte ai minimi termini, il presidente Mazzanti aveva allestito una squadra davvero mediocre. Una Spal allo sbando, che mister Salvemini è riuscito a condurre alla vittoria soltanto una volta nelle prime 12 giornate, prima dell’esonero avvenuto il 5 dicembre 1982 dopo una clamorosa sconfitta per 4-0 sul campo del Mestre con poker di Tappi.

Era una squadra destinata a una probabilissima ulteriore retrocessione, se la società non fosse intervenuta correndo al riparo attraverso alcuni innesti che hanno consentito a Seghedoni – successore di Salvemini – di centrare una sofferta salvezza firmata alla terzultima giornata a Vicenza. A prescindere dall’esonero – l’unico rimediato nei primi 13 anni della sua carriera – Salvemini a Ferrara si è distinto per la sua competenza, intelligenza e signorilità. Un vero e proprio allenatore-gentiluomo che successivamente ha effettuato un’ottima carriera. SPAL FEMMINILE. TMB, azienda leader nella produzione di componentistica in alluminio, è il nuovo main sponsor dell’intero settore femminile della Spal. Una bella notizia per l’Accademia Spal, arrivata alla vigilia del debutto nel campionato di serie C femminile. Domani alle 15,30 a Vigarano Mainarda infatti le biancazzurre di mister Leo Rossi ospiteranno la corazzata Trento nel primo match ufficiale della nuova stagione. Non saranno a disposizione le infortunate D’Avino e Kalaja, mentre è in dubbio Antolini.

