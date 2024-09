Cancellato il segno meno. La Spal torna a sorridere

Finalmente Spal! Dopo tre gare più deludenti che mai, i biancazzurri si sbloccano imponendosi in maniera autorevole sul campo del Sestri Levante. Allo stadio Sivori finisce 1-3, con la squadra di Dossena che mantiene l’iniziativa per tutta la partita lanciando segnali incoraggianti. Naturalmente da confermare contro avversari meno abbordabili dei liguri. Una sola sorpresa nella formazione della Spal, la conferma al centro della difesa di Sottini assieme ad Arena, la coppia che aveva steccato il match con la Lucchese. Per il resto tutto confermato, col debutto dal primo minuto di El Kaddouri a centrocampo e la riproposizione del tridente con Antenucci punto di riferimento centrale.

I biancazzurri partono forte, e per la prima volta dall’inizio del campionato passano in vantaggio. Accade dopo appena otto minuti, quando sul cross dalla sinistra di Mignanelli interviene di testa D’Orazio che effettua una sorta di torre per Antenucci che – appostato sul secondo palo – beffa Pane e Anacoura firmando con una precisa incornata la rete dello 0-1.

La squadra di Dossena però è incapace di gestire il risultato, e dopo una manciata di minuti si fa infilare dai padroni di casa. Sugli sviluppi di una punizione di Clemenza, il colpo di testa di Parravicini viene respinto da Melgrati, ma il più lesto di tutti ad avventarsi sulla palla è Pane, che in mischia realizza il gol del pareggio. La Spal continua a comandare le operazioni, sfiorando la rete con un gran destro di D’Orazio che esalta i riflessi di Anacoura. Sull’altro fronte, anche Melgrati deve effettuare un intervento complicato sulla conclusione da fuori di Brugugnone, poi è Zammarini a tentare il jolly dalla distanza con un bel tiro che viene deviato in corner. Il primo tempo sembra destinato a chiudersi in parità, ma proprio allo scadere la Spal si riporta avanti con un pizzico di fortuna: il sinistro potente da fuori di Radrezza trova infatti una deviazione determinante di un giocatore del Sestri Levante, che mette fuori causa Anacoura permettendo ai biancazzurri di andare al riposo sull’1-2.

I biancazzurri non si accontentano e nella ripresa calano il tris, con Rao che riceve una gran palla da Sottini, rientra sul destro e trafigge Anacoura sul secondo palo. Si aprono praterie per le ripartenze della Spal: Anacoura nega ad Antenucci la gioia della doppietta, poi Radrezza si divora il poker colpendo malamente di testa su cross di Bruscagin. Tante occasioni ma il risultato non cambia più: il campionato della Spal è iniziato a Sestri Levante.

Stefano Manfredini