"Ci siamo complicati tutto da soli". Mercato? Spero in un paio di innesti"

Andrea Dossena mastica amaro dopo la bruciante sconfitta rimediata sul campo del Carpi, con la speranza di trovare nell’ultima fase di mercato le risorse per risalire una classifica che non accenna a migliorare. "Fino al gol del Carpi siamo stati troppo passivi – ammette il tecnico –, poi abbiamo alzato i giri ma la manovra non è stata fluida e ci siamo complicati vita da soli arrivando poche volte in attacco. Paradossalmente, per come si era messa siamo stati bravi a concedere poco all’avversario, se non all’ultimo minuto in contropiede. In ogni caso, non abbiamo espresso il nostro miglior calcio e sono arrabbiato per il primo quarto d’ora".

Perché ha lasciato Spini in panchina e ha preferito Awua a El Kaddouri? "Spini aveva fatto solo due allenamenti con la squadra, rifinitura compresa. Deve ancora entrare nei meccanismi e ho preferito inserirlo nella ripresa. Awua l’ho schierato perché il Carpi gioca molto per vie centrali e uno con le sue caratteristiche regge meglio le iniziative degli avversari. Ho preferito mettere giocatori con più tecnica in altri ruoli, poi nel secondo tempo, quando eravamo sotto, ho effettuato il cambio con El Kaddouri per cercare di costruire di più".

Come spiega un’espulsione come quella di Haoudi? "Vorrei chiedere a un allenatore più navigato di me come si fa a evitare situazioni come quella in cui un giocatore si fa espellere a partita conclusa. La partita ce la siamo complicata da soli: ci siamo innervositi, il Carpi perdeva tempo e l’arbitro non ha fatto nulla perché non accadesse, inoltre abbiamo perso energie nervose e come se non bastasse Mignanelli espulso".

Perché ha inserito Karlsson soltanto a cinque minuti dalla fine? "Non ha un minutaggio superiore: quando si gioca a un certo ritmo è dura, aveva fatto solo mezza partitella giovedì scorso in allenamento".

Cosa si aspetta dal mercato? "Stiamo lavorando su alcuni profili, spero già sabato prossimo di avere almeno un paio di giocatori in più. Ma servono anche delle uscite. Un terzino sinistro? Abbiamo Ntenda, che col Milan Futuro sarà chiamato in causa e avrà la possibilità di dimostrare il proprio valore".

CONTILIANO. L’esultanza rabbiosa del centrocampista di Santa Maria Maddalena, in forza al Carpi ma di proprietà della Spal, ha scatenato l’immediata reazione dei tifosi biancazzurri. Dal settore ospiti sono stati lanciati cori pesanti nei suoi confronti e anche sui social quella corsa sotto la curva del Carpi è stata aspramente criticata. Un episodio che crea una frattura tra Contiliano e il mondo spallino, un problema di non poco conto ma da risolvere in vista del rientro alla base del giocatore la prossima estate.

Stefano Manfredini