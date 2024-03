"Cinque risultati utili di fila. La squadra ha più fiducia"

Mimmo Di Carlo si gode il quinto risultato utile di fila della sua gestione, ma soprattutto una vittoria fondamentale in vista del rush finale. "È stata dura, ma il calcio è anche questo – osserva il tecnico ciociaro –. Mi è piaciuta la proposta della Spal sotto l’aspetto del gioco, della qualità e delle occasioni: creare tante opportunità da rete significa che prima o poi il gol lo fai. Siamo andati sotto con un mezzo infortunio: fa parte del gioco, e sappiamo che ogni partita è fatta di momenti particolari. Ma siamo stati bravi a rimanere calmi, e in 11 contro 10 abbiamo messo in pratica quello che contro l’Arezzo non aveva funzionato. Abbiamo giocato di più con le catene esterne girando bene la palla, e alla fine la vittoria è meritata anche se vanno fatti i complimenti al Sestri Levante, che non ha mollato un centimetro. Inoltre, sono contento per la doppietta di Petrovic e il gol Maistro, i giocatori di qualità che abbiamo. E poi quando segnano gli attaccanti va sempre bene". Stavolta la panchina ha fatto la differenza, è d’accordo? "Lo sappiamo, abbiamo una rosa profonda che ha tanta qualità. Avevo pensato di inserire Edera, poi la scelta è caduta su Siligardi, che possiede tiro da fuori, maggiore esperienza e può trovare l’imbucata vincente. E così è stato, perché i gol sono arrivati attraverso bellissime azioni corali. Sono situazioni che abbiamo provato in settimana, e anche se fosse finita 1-1 non sarebbe stato un problema, perché creando così tanto prima o poi le vittorie arrivano".

È una vittoria decisiva in chiave salvezza?

"È fondamentale per la squadra, la società e i tifosi che purtroppo oggi non hanno potuto seguirci. Dovevamo fare qualcosa di più anche per loro e ci siamo riusciti: ci prendiamo questi tre punti che ci proiettano per la prima volta siamo fuori dalla zona playout, ma siamo consapevoli che mercoledì e domenica prossima contro Torres e Rimini sarà dura".

Maistro non stava giocando bene, ma lo ha lasciato comunque in campo...

"Avevamo bisogno di tiratori: speravo che potesse fare una giocata vincente e così è stato: sono contento per lui e per la squadra, che sta lottando. Contiliano aveva giocato una buona gara ma Carraro e Maistro hanno caratteristiche diverse e ho optato per sostituire lui. Il percorso è lungo, ma siamo sulla buona strada. Giocando a questo ritmo per 95 minuti andremo lontano, altrimenti si rischia grosso. Veniamo da cinque risultati utili di fila con tre vittorie e due pareggi: dobbiamo continuare così, però la squadra acquisisce sempre più fiducia e mi piace sia la mentalità di chi parte titolare che di quelli che subentrano".

Mercoledì al Mazza arriverà una Torres che è tornata a correre...

"Complimenti per il campionato che sta facendo, ma giocheremo in casa e vediamo quello che succede davanti ai nostri tifosi".

Stefano Manfredini