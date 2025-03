Clinicamente guarito invece Omar El Kaddouri, per il quale quindi si profila il rientro nella lista dei convocati. Brutte notizie dall’infermeria per Baldini. Arena out anche a Pineto, Paghera salta 2 gare

A differenza di tanti altri allenatori, quando c’è da elogiare o bacchettare i suoi giocatori mister Baldini non si nasconde dietro un dito. Peccato che due tra gli atleti che più stima in assoluto a livello tecnico e di personalità praticamente non li abbia mai avuti a disposizione. E continuerà a dover fare a meno di loro anche nelle prossime partite. Stiamo parlando di Matteo Arena e Fabrizio Paghera, sulla carta punti fermi della difesa e del centrocampo che negli ultimi mesi hanno trascorso più tempo in infermeria che in campo. Purtroppo gli esami strumentali al quali si sono sottoposti non hanno dato un esito confortante. Il difensore pugliese, alle prese con una lesione al bicipite femorale, non è ancora pronto per tornare in gruppo: sicuramente non partirà per Pineto, e difficilmente verrà rischiato nel turno successivo in casa contro il Legnago Salus.

Per Paghera – che si è fermato lunedì scorso nel primo tempo della gara con la Ternana – la risonanza magnetica ha invece evidenziato una lesione di primo grado al flessore, guaribile in una decina di giorni. Questo significa che l’ex centrocampista del Brescia salterà la trasferta di Pineto e lo scontro diretto col Legnago Salus, con la speranza di tornare a disposizione il 6 aprile sul campo della Torres.

Mister Baldini scuote la testa e incrocia le dita, con l’auspicio di ritrovare a pieno regime sia Arena e Paghera nelle ultime giornate di campionato. Per la cronaca, da quando l’allenatore di Massa siede sulla panchina della Spal il difensore ha giocato in tutto 60 minuti (contro il Campobasso) in sette partite, mentre il mediano è rimasto in campo più di un tempo soltanto a Piancastagnaio ed è già al secondo infortunio muscolare nel giro di un mese e mezzo, dopo il suo arrivo dal Brescia.

Ancora niente da fare pure per Soufiane Bidaoui, del quale si sono perse le tracce oltre due mesi fa: l’attaccante esterno marocchino si è fatto male il 18 gennaio sul campo del Sestri Levante e a quanto pare resterà fuori almeno altri 10 giorni. Clinicamente guarito invece Omar El Kaddouri, per il quale quindi si profila il rientro nella lista dei convocati, sperando possa dare finalmente un contributo alla causa biancazzurra da qui alla fine.