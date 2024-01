Collodel: "E’ un ko difficile da commentare. Ora dobbiamo reagire contro la Juve Next Gen"

Terza gara da titolare di fila per Riccardo Collodel, che nella ripresa non è riuscito ad ostacolare Paz in occasione del gol del raddoppio del Perugia che poi si è rivelato decisivo. L’ex centrocampista del Siena ripensa con rammarico a quanto accaduto nel secondo tempo, un blackout che ha vanificato l’ottima prestazione sfoderata dalla Spal nei primi 45 minuti. "È un ko difficile da commentare – ammette il numero 8 della Spal –. Nel secondo tempo siamo stati un po’ imprecisi: questo ci ha portato ad abbassarci troppo concedendo al Perugia la possibilità di farci male. Il pareggio è arrivato attraverso un episodio: dovevamo essere più bravi in quella circostanza e reagire senza abbatterci, altrimenti poi escono dei brutti secondi tempi come questo. Dobbiamo fare di più, bisogna fare meglio". Nonostante la sconfitta, Collodel pensa già allo scontro diretto in programma domenica prossima al Mazza contro la Juventus Next Gen che la Spal ha l’obbligo di battere. "C’è volontà di riscatto immediato nel prossimo impegno – assicura Collodel –. Dobbiamo concentrarci in vista dell’incontro coi bianconeri, analizzando le cose che non hanno funzionato e correggerle. E riguardare pure quelle che abbiamo fatto bene, perché nel primo tempo abbiamo avuto un ottimo approccio: siamo andati in vantaggio e potevamo raddoppiare. Avremmo dato un indirizzo diverso alla partita: non è andata così, quindi non ci resta che concentrarci già sulla prossima gara".