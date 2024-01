Colucci: "Possiamo fare risultato». "Dal mercato gente utile alla causa. Su altre situazioni restiamo vigili»

Arriva la trasferta a Perugia per la Spal, che cercherà di dare continuità al percorso di crescita anche in casa della terza della classe. "La squadra sta crescendo – commenta Colucci (nella foto) al termine dell’allenamento di rifinitura –, ha fiducia, voglia, fa sempre meglio. Il Perugia è una squadra tosta, quindi affrontiamo questa gara come sempre con la massima concentrazione e il massimo rispetto. Abbiamo possibilità, perché no, di fare risultato. Il Perugia è forte in tutti i reparti, ma come lo è anche la Spal".

A prescindere dai nuovi arrivi, cos’è cambiato all’interno della squadra?

"Sta iniziando a diventare squadra nel vero senso della parola, cerca di giocare sempre la partita anche nei momenti di difficoltà, ha imparato a soffrire. E’ una squadra che si riconosce sia quando ha la palla sia quando non ce l’ha. I nuovi arrivi hanno portato anche grande fiducia nel resto del gruppo. Il lavoro sta portando i suoi frutti. Ed è una squadra che può migliorare ancora, ha ancora grandi margini per farlo".

Sarà possibile vedere in campo sia Buchel che Zilli?

"Non so. Zilli ha fatto due allenamenti, Buchel ha voglia di recuperare i mesi in cui è stato fermo ed ha voglia di spaccare il mondo, se non scenderà in campo dall’inizio sarà a partita in corso. Insieme a Carraro? Perché no, nel calcio niente non si può fare, è logico che prima devi trovare però equilibrio, compattezza e devi far crescere di condizione alcuni giocatori". Un test delicato contro la terza in classifica?

"Sì, il Perugia era partito per fare un campionato di vertice e i numeri lo stanno confermando. E’ una squadra forte. Noi dobbiamo fare una partita come stiamo facendo dalle ultime 7-8 gare. Dovrà essere una gara accorta, se presti loro il fianco danno il meglio, dovremo essere bravi a non slegarci, a tenere sempre la squadra corta e riuscire a colpirli nei momenti in cui hai la consapevolezza di poter far male. Stiamo lavorando per arrivare con una certa facilità negli ultimi venti metri".

E’ soddisfatto degli arrivi del mercato fino ad ora?

"Il direttore si è mosso sul mercato con giocatori che possono essere utili alla causa. Sono contento di come sta andando fino ad ora, avevamo bisogno di giocatori anche con caratteristiche diverse rispetto a quelli che avevamo già. Zilli ha caratteristiche completamente diverse da quelle che possono avere Antenucci o Rabbi. E’ un giocatore di struttura, Buchel può fare un po’ tutto: play, mezzala e trequartista. Deve raggiungere la condizione ottimale, già in allenamento ci dà una grossa mano perché per osmosi il giovane lo guarda da vicino e c’è lo spirito di emulazione. Con 2-3 allenamenti ha fatto crescere anche chi gli sta di fianco".

Cosa manca?

"Il direttore è vigile sul mercato, se si creerà qualche occasione ci si penserà. Ad oggi però noi pensiamo a chi fa parte della rosa".

Beatrice Bergamini