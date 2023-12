Colucci: "Tre punti per festeggiare il Natale"

"Vorremmo regalare a tutti tre punti per un buon Natale, al termine di una ottima settimana di lavoro; li cercheremo con determinazione, mettendoci qualcosa ancora di più. Li meriterebbe tutto l’ambiente, giocatori e tifosi".

Leonardo Colucci è fiducioso per il match con l’Olbia, "ma "sempre nel massimo rispetto dell’avversario che finora è stato più bravo di noi, visto che ci sta davanti in classifica".

Situazione singoli?

"Contiliano si è allenato per tutta la settimana, Peda sarà tra i convocati, mentre manca Rosafio per influenza, la seconda in pochi giorni".

E la novità Edera?

"Potrebbe avere al più una mezz’oretta nelle gambe, forse un filo di meno. Ma ha grandi qualità e allenandosi bene durante le vacanze poi ci darà una grossa mano".

I quattro pareggi dopo le tre sconfitte cosa hanno portato? "Più consapevolezza, la vedo in chiaro aumento. A livello di reparti abbiamo fatto progressi, siamo più solidi, mentre quanto agli errori dei singoli, anche se non si può fare molto, stiamo lavorando per limitarli. Contro l’Olbia dovremo essere concentrati e attenti a non forzare le giocate, perchè poi si rischia di subire ripartenze.

Non bisogna pensare che sia una partita facile, non lo è. Vincerà chi sbaglia di meno, e un eventuale nostro successo valorizzerebbe i quattro pareggi di fila".

Fin qui ha ruotato moduli e uomini di continuo, dando più la sensazione di voler tamponare la situazione in base alle tante indisponibilità e alle prerogative dell’avversario di turno: ma da gennaio, con organico meno incompleto e nuovi acquisti, che identità intende dare alla Spal?

"Anche se non sono un integralista, riscontro che questa squadra con tante ali e mezzali è stata costruita per il 4-3-3. A me piacciono le squadre aggressive che giocano in trenta metri in avanti e mordono l’avversario per recuperare subito palla appena la perdono.

Però per fare questo servono giocatori che abbiano le caratteristiche caratteriali per quell’atteggiamento, che siano portati ad accorciare in avanti e prendere gli avversari per la gola, e magari siano anche veloci, di fibre muscolari bianche.

Mancandomi vari uomini, fin qui ho dovuto soprattutto cercare di dare equilibrio alla squadra, e se arretriamo non è per mia richiesta, ma per mancanza di forza di andare avanti o per superiorità avversaria".

Cosa si attende dal mercato? Arriveranno giocatori subito utili alla causa?

"Siamo una famiglia e col direttore ci parliamo ogni giorno. Si sta valutando di fare tutti assieme il meglio per la Spal in questo senso".

