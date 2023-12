Contatto con il Parma per il prestito di Inglese

La Spal torna a vincere dopo otto giornate di buio, e il successo è quanto basta per passare le festività fuori dalla zona playout, sia pure soltanto in virtù degli scontri diretti vinti su Juve Next e Vis Pesaro. Il girone di andata si chiude a 19 punti, quota quasi impensabile se si riflette sul gioco espresso dai biancazzurri e sulle fosche prospettive dopo le tre consecutive sconfitte. La vittoria sull’unico avversario finora apparso davvero modestissimo - anche più del fanalino di coda Fermana - valorizza i quattro pareggi precedenti, per dirla con le parole di Colucci alla vigilia. Tuttavia non è proprio il caso di esaltarsi, né di illudersi che senza importanti operazioni di mercato questa Spal possa produrre molto più di quel che ha dato nell’intera andata.

Ancora una volta la Spal ha visto sugli scudi i suoi difensori. Oltre a non subire gol e a concedere solo una occasione a Ragatzu, hanno deciso la partita con i colpi su calcio piazzato di Bassoli e del subentrato Valentini, con Nahuel capocannoniere della squadra a dare una idea del fioco potenziale realizzativo degli avanti. Nelle ultime quattro gare la Spal ha incassato solo un gol a Pineto, confermando i progressi già registrati nella sua fase difensiva. Da qui in su, il lavoro è tutto da fare, anche se il recupero di Rabbi ha dato un po’ di vivacità offensiva. A proposito di attaccanti: da Parma giunge voce che la Spal stia lavorando al prestito di Roberto Inglese, eccellente centravanti che si è visto la carriera minata da una serie di guai fisici che lo hanno spesso fermato. Con Pecchia che sta andando in A il 32enne attaccante fatica a trovar spazio, il Parma ha bisogno di mandarlo a giocare, e in C Inglese sarebbe pedina di peso. Fosse confermata la voce, andrebbe però raccomandato un attento esame del recupero fisico del ragazzo, fermo da tempo così come Edera. Di certo con i ducali si valuta anche il rinnovo del prestito di Sits, uscito dai radar per inforunio. Il mercato dovrebbe comunque portare centravanti, portiere e due centrocampisti. Come minimo: poi non sono da escludere scambi anche per qualche ruolo.

Mauro Malaguti