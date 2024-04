Cresce l’attesa per il match. In Liguria quasi duecento tifosi spallini

In occasione dell’ultima trasferta – quella effettuata ad Ancona nel turno che ha preceduto la Pasqua – erano stati addirittura 781 i tifosi biancazzurri che avevano seguito la squadra di Di Carlo allo stadio Del Conero. Il gemellaggio con la tifoseria dorica chiaramente ha favorito la partecipazione ad una partita che sta particolarmente a cuore ai supporters biancazzurri che comunque non lasceranno soli Antenucci e compagni nemmeno a Chiavari. A 24 ore dalla fine della prevendita per il settore ospiti, ieri alle 19 risultavano 189 i biglietti staccati dai tifosi spallini. Si ricorda che i tagliandi sono in vendita sul circuito Etes sia online che nei punti vendita abilitati al prezzo unico di 9 euro, inclusi i diritti di prevendita. I tifosi biancazzurri potranno acquistare i tagliandi per il settore ospiti fino alle 19 di oggi.