Cresciuto nelle giovanili del Torino, era una promessa ma è stato frenato da diversi infortuni. Edera ufficiale fino al termine della stagione. Sarà a disposizione già domani al Mazza

Come previsto, la Spal ha perfezionato il tesseramento di Simone Edera in tempo utile per averlo a disposizione già domani con l’Olbia. L’atleta classe 1997 ha firmato un contratto fino al termine della stagione, e a quanto pare non vede l’ora di debuttare in biancazzurro. Edera è cresciuto nel settore giovanile del Torino laureandosi campione d’Italia Primavera 2014-15, e nella stagione seguente ha esordito in massima serie. Dopo le esperienze in prestito con le maglie di Parma e Venezia in Lega Pro, dalla stagione 2017-18 ha fatto parte della prima squadra del Torino collezionando più di 30 presenze in serie A. Nel 2021 si è trasferito in prestito alla Reggina in serie B, mentre a gennaio 2023 è passato a titolo definitivo al Pordenone. Nel corso della sua carriera, Edera è stato convocato in più occasioni nelle varie nazionali di categoria: dopo l’esordio con l’Italia Under 18, ha fatto parte di tutte le selezioni fino all’Under 21, per un totale di 24 presenze in azzurro. Come è noto, il nuovo attaccante esterno della Spal ha dovuto fare i conti con diversi infortuni che ne hanno condizionato la carriera.

Le qualità non gli mancano di sicuro, però non gioca una gara ufficiale da esattamente otto mesi. Riuscirà a rilanciarsi a Ferrara? La Spal scommette su Edera, con la speranza di pescare un altro svincolato utile alla causa dopo l’operazione che ha portato in biancazzurro Alessandro Bassoli.

SPECIALISSIMI. Mercoledì sera presso il ristorante pizzeria Le Querce si è svolta la cena di Natale degli atleti ‘SPeciALissimi’ organizzata da Spal Foundation. All’evento hanno presenziato l’assessore comunale Dorota Kusiak e il direttore generale biancazzurro Corrado Di Taranto. Come sottolineato da Martina Vanzetto e Laura Semprini di Spal Foundation, "SPeciALissimi è motivo di grande orgoglio per la fondazione biancazzurra. È particolarmente gratificante infatti osservare gli enormi passi in avanti compiuti dai ragazzi da inizio progetto, non solo sotto il profilo motorio ma anche e soprattutto relazionale. SPeciALissimi non è solo un progetto di calcio inclusivo, ma una grande famiglia che si sta consolidando giorno dopo giorno, grazie anche alla grande professionalità e umanità dei nostri preparatori capitanati da Simone Vallieri". Ha suscitato stupore ed entusiasmo fra ragazzi e genitori l’arrivo a sorpresa di Babbo Spal che oltre a regalare sorrisi e scatti fra i presenti ha consegnato a ciascuno degli atleti alcuni preziosi gadget da utilizzare dentro e fuori dal campo.