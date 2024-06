Dal 7 al 9 giugno la location è quella dell’anno scorso, nel sottomura di via Baluardi. Curva Ovest festeggia un’edizione speciale. E’ il cinquantesimo anno del movimento ultras

Quest’anno la festa della Curva Ovest assume un significato particolare. È infatti il cinquantesimo anniversario del movimento ultras a Ferrara, che la tifoseria biancazzurra intende celebrare a dovere. Dal 7 al 9 giugno, nel weekend della prossima settimana, torna ‘Curva Ovest in Festa’, giunta alla nona edizione. La location è quella dell’anno scorso, nel sottomura di via Baluardi, dove non mancherà davvero nulla: stand gastronomici e bar non stop, palco con musica live, spazi bimbi, intrattenimenti culturali a tema Spal e tifo, stand con materiale inedito della Curva Ovest Ferrara. Ma passiamo al programma della festa, che inaugurerà venerdì prossimo alle 18. A seguire ‘Quella volta che...’ 50 immagini sulla nostra storia, col Collettivo Laps che presenterà il suo ultimo progetto di scrittura: 50 racconti brevi per ripercorrere 50 anni di storia della Curva Ovest. Alle 19,30 è previsto il saluto di Lino Aldrovandi alla Ovest, poi un’iniziativa contro la violenza sulle donne con lettura recitata a cura di Roberto Agnelli e Margherita Fortini, e un dibattito con la partecipazione del Centro Donna Giustizia di Ferrara e del Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti di Ferrara.

Non mancherà la musica, a partire dalle 21 con lo staff Simple: Lorenzo De Blanck, Riccardo Bertazzini, Andrea Ghirotti e Bairon. Sabato alle 19 verrà ripercorsa la storia del movimento ultras a Ferrara, coi protagonisti dei primi 50 anni di Curva Ovest. E alle 20 salirà sul palco per un saluto l’ex presidente Walter Mattioli. Dalle ore 20,30 musica live con Mistress of Rock, Antimonio e Anadreba.

Domenica alle 17 riflettori puntati sul vivaio col giornalista Alessandro Orlandin che dialogherà con Massimiliano De Gregorio (responsabile del settore giovanile spallino) e Marco Aventi (responsabile We Love Spal).

L’ospite d’onore sarà Nicolò Contiliano, cresciuto in via Copparo e arrivato in prima squadra.

A seguire, l’anteprima del nuovo libro di Cristiano Mazzoni che racconta il triennio d’oro della Spal: dialogheranno con l’autore Daniele Vecchi e Sergio Fortini. In questo caso il grande ospite sarà Eros Schiavon. E dalle 19,30 Elektrovest – DJ Party del collettivo elettronico della curva.