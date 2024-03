Dal campo. Antenucci, Carraro e Petrovic acciaccati

Nel primo allenamento settimanale – effettuato a porte aperte in via Copparo – mister Di Carlo ha lasciato a riposo precauzionale diversi giocatori acciaccati. Da Antenucci a Petrovic passando per Carraro, tutti usciti malconci dalla gara disputata domenica scorsa col Rimini, ma recuperabili. Diversa è la situazione che riguarda Ghiringhelli, che coi romagnoli ha lasciato il terreno di gioco nel corso del primo tempo a causa di una brutta botta al ginocchio che verrà valutata con maggiore precisione nei prossimi giorni.

ACCADEMIA SPAL.

Dopo la preziosa vittoria ottenuta col Villorba (2-1 il risultato in favore delle biancazzurre), oggi alle 17 la squadra di Leo Rossi farà visita alla Jesina nel recupero della seconda giornata di serie.