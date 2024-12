Dal campo. Arena e Polito ci sono. Bassoli recuperato

Arrivano buone notizie sul fronte difensivo in vista della gara di Gubbio. Allarme rientrato sia per Arena che Polito, usciti malconci sabato scorso. Per il primo si trattava di una botta, mentre il secondo ha chiesto il cambio per crampi: entrambi alla ripresa degli allenamenti hanno lavorato regolarmente e domenica prossima saranno abili e arruolati. Non è tutto, perché allo stadio Barbetti tornerà a disposizione anche Bassoli, rimasto ai box nelle ultime due partite. L’ex difensore del Pordenone ha recuperato pienamente tornando ad allenarsi in gruppo, quindi salvo imprevisti a Gubbio potrà scendere in campo. Le buone notizie finiscono qui, perché tutti gli altri infortunati con tutta probabilità resteranno out anche allo stadio Barbetti, a partire da Karlsson, che presto effettuerà ulteriori accertamenti con l’obiettivo di risolvere il problema al polpaccio che lo ha condizionato.