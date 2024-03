Dal campo. Maistro e Petrovic stanno meglio e ci saranno. Tempi più incerti per il recupero di Carraro

È una settimana delicata per la Spal, che sabato prossimo non può permettersi di sbagliare la gara con la Carrarese. Mister Di Carlo però non rinuncia all’allenamento a porte aperte, che si svolgerà domani alle 14,45 allo stadio Mazza. Per l’occasione, tifosi e appassionati potranno accedere all’impianto direttamente dai varchi dei settori di tribuna pari a partire dalle 14,30. Inutile dire che Antenucci e compagni siano alla ricerca della massima concentrazione, ma mai come in questo momento il sostegno dei supporters può fare la differenza.

Per questo il tecnico ciociaro tiene molto a questa seduta settimanale aperta al pubblico, stavolta fissata allo stadio Mazza dove la squadra di Di Carlo lavorerà – ma a porte chiuse – anche giovedì alle 11. La doppia seduta di oggi e la rifinitura di venerdì invece si svolgeranno al centro sportivo Fabbri. Intanto, arrivano notizie in chiaroscuro dall’infermeria di via Copparo, dove i biancazzurri ieri si sono ritrovati per riprendere la preparazione.

Quelle positive riguardano Maistro e Petrovic che hanno risolto i rispettivi acciacchi e possono considerarsi recuperati al 100%. Peda invece è partito per raggiungere la Nazionale della Polonia Under 21. Come è noto, il difensore ha saltato la trasferta di Pontedera e non è ancora al meglio: le sue condizioni saranno valutate con attenzione dello staff medico della selezione polacca. In ogni caso, non sarà certamente disponibile per la partita con la Carrarese. Le note dolenti riguardano il centrocampo, con Buchel che ha riportato un trauma contusivo al ginocchio destro: per fortuna nulla di grave, ma l’ex mediano dell’Ascoli sarà squalificato e se il percorso di recupero procederà senza intoppi tornerà abile e arruolato per la trasferta di Ancona.

Sono più serie le condizioni di Carraro: gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale destro. È ancora presto per stabilire i tempi di recupero, ma la Spal lo perderà per un po’.

