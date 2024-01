Dal campo: oggi la ripresa. Scatta il mercato di riparazione. Primi affari dopo l’Epifania?

Dopo aver concesso alla squadra un giorno di riposo, oggi alle 14,30 al centro sportivo Gibì Fabbri la squadra di Colucci riprende a lavorare in vista della ripresa del campionato, fissata per sabato prossimo alle 16,15 sul campo della Vis Pesaro. Oggi però è anche e soprattutto il primo giorno del mercato di riparazione, che nel giro di un mese è destinato a cambiare in maniera significativa la fisionomia della Spal. Le prime operazioni in entrata prevedono l’ufficializzazione entro una settimana di un centrocampista e un centravanti. Il club biancazzurro avrebbe già prenotato i due giocatori in questione, ma è prevedibile che le trattative verranno definite soltanto dopo la prima gara del girone di ritorno con la Vis Pesaro. Per vedere in campo i nuovi acquisti – ad eccezione di Edera, che era a disposizione di mister Colucci già prima della sosta con l’Olbia – quindi probabilmente bisognerà attendere la partita col Cesena. In uscita invece si attendono le partenze di Raffaele Celia, Marco Rosafio e forse pure Mattia Del Favero.