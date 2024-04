Dal campo. Peda verso il recupero, Siligardi ancora no

Mister Di Carlo ha messo nel mirino la gara col Gubbio. Il tecnico ciociaro è consapevole del peso specifico dei punti in palio domenica prossima, e in questi giorni sta continuamente ribadendo il concetto alla squadra. Per fortuna dall’infermeria di via Copparo arrivano notizie confortanti. Soprattutto per quanto riguarda Peda e Bertini. Il difensore polacco ha risolto completamente il problema alla caviglia che lo ha costretto a saltare le ultime tre gare di campionato, oltre a quelle con la Nazionale under 21 del proprio Paese. Peda ieri ha lavorato regolarmente coi compagni e contro il Gubbio può tornare al centro della difesa.

Bertini invece non gioca una gara ufficiale da tre mesi, per la precisione dal 6 gennaio sul campo della Vis Pesaro. Successivamente il centrocampista di proprietà della Lazio ha riportato una frattura al malleolo mediale della caviglia sinistra che lo ha costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico. Il finale di stagione sembrava compromesso, invece ieri Bertini si è allenato in gruppo. E per la Spal è una buona notizia, considerando che Carraro è ancora a mezzo servizio (difficilmente recupererà per il match col Gubbio) e che tutto sommato il mediano classe 2002 nel girone di andata aveva regalato ai biancazzurri due vittorie, contro Juventus Next Gen e Sestri Levante.

Domenica prossima comunque in linea mediana dovrebbe toccare nuovamente a Nador e Buchel, con Rao e Dalmonte sulle fasce. Gli esterni appena citati ieri non hanno terminato la seduta di allenamento – aperta al pubblico – a titolo precauzionale, ma la loro presenza nel prossimo incontro non è in discussione.

Non filtra invece grande ottimismo per Siligardi. L’esterno aveva accusato un affaticamento prima della trasferta di Ancona, e non ha ancora recuperato del tutto. Le sue condizioni continueranno ad essere valutate, ma la sensazione è che difficilmente sarà impiegato contro il Gubbio. Infine, una bella notizia che riguarda Sits. Il centravanti lettone di proprietà del Parma di fatto ha terminato la stagione ancora prima di cominciarla, considerando che proprio alla prima giornata di campionato – allo stadio Mazza contro la Vis Pesaro – si è procurato una lesione al legamento crociato del ginocchio. Il percorso di recupero è stato molto lungo, ma per la prima volta ieri gli appassionati lo hanno rivisto lavorare sul campo col pallone. Oggi e nei prossimi giorni la squadra si allenerà a porte chiuse.

Stefano Manfredini