Dal campo. Rientrano Rosafio e Contiliano

Mister Colucci ragiona sull’opportunità di confermare gran parte della formazione che sabato scorso ha pareggiato sul campo del Gubbio. Del resto, rientra Rosafio che però non può avere i 90 minuti nelle gambe. Lo stesso vale per Contiliano, che con la Virtus Entella al massimo si siederà in panchina. Si attendono chiarimenti a tal proposito nel corso della conferenza stampa in programma oggi, anche sulle condizioni di Maistro che per fortuna non ha riportato lesioni muscolari ma non può essere al massimo della forma. Per il resto, sulla fascia sinistra si va verso il solito ballottaggio tra Celia e Tripaldelli, mentre al centro della difesa Peda è favorito su Valentini per affiancare Bassoli. Intanto, prosegue la vendita libera dei biglietti, sia online che presso i punti vendita abilitati Vivaticket. E domani alle 16 scatterà la vendita dei tagliandi nella biglietteria di corso Piave.