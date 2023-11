Dal campo. Tesserato il difensore. Bassoli, ma la coperta resta corta in molti ruoli

Quella rimediata nel posticipo sul campo del Rimini è una sconfitta particolarmente amara per la Spal, che nei due turni precedenti aveva dato la sensazione di aver cambiato marcia ed invece si ritrova nuovamente a sgomitare nei bassifondi della classifica. A proposito, in questo momento i biancazzurri sono quintultimi assieme alla Vis Pesaro, con un solo punto di vantaggio su Juventus Next Gen e Rimini, tre sul Sestri Levante e cinque sulla Fermana. E considerando che a parte il fanalino tutte hanno una gara da recuperare non si può assolutamente stare tranquilli. Alla squadra di Colucci le attenuanti non mancano, perché non deve essere facile per il tecnico ritrovarsi gara dopo gara con una lista lunghissima di indisponibili, molti dei quali da considerarsi elementi chiave. Ma al Neri i biancazzurri hanno fatto davvero troppo poco per sperare di tornare a Ferrara con un risultato positivo. Troppo rinunciatari Antenucci e compagni, che hanno badato soprattutto a difendersi lasciando ai padroni di casa la possibilità di guadagnare progressivamente campo. Fino all’episodio che ha deciso l’incontro: l’ingenuo intervento falloso di Tripaldelli ai danni di Lamesta che ha indotto l’arbitro a concedere il calcio di rigore. Ai microfoni di RaiSport, nel post partita anche mister Colucci ha parlato di una grave ingenuità che ha condizionato il corso del match. Il tecnico ha aggiunto che la squadra è in emergenza e che ha dato tutto quello che aveva, ma ribadiamo il concetto: giocando come lunedì sera a Rimini, dove praticamente non è stato effettuato un tiro in porta per tutta la partita, è naturale e forse inevitabile uscire dal campo a mani vuote. Certo, la squadra è in difficoltà e attraversa un momento delicato anche sotto il profilo mentale, ma va ritrovato immediatamente lo spirito che aveva contraddistinto la trasferta di Sassari, dove la Spal era decimata ma ha sfoderato ugualmente la migliore prestazione della stagione. A proposito di coperta corta, gli infortuni a tempo indeterminato di numerosi difensori hanno indotto il club di via Copparo a perfezionare il tesseramento di Alessandro Bassoli, che dopo essersi allenato una settimana agli ordini di mister Colucci (con cui aveva già lavorato qualche anno fa al Pordenone) ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024. Il bolognese classe 1990 è un difensore mancino, quindi nel progetto tattico dello staff tecnico dovrebbe agire nel ruolo di centrale di sinistra della difesa a tre.

Stefano Manfredini