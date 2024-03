Di Carlo: "Squadra in fiducia, nessun calcolo"

Inizia a Vercelli il primo dei tre incontri che attendono la Spal nel giro di sette giorni, e quello con il Sestri Levante sarà il più delicato dei tre, come spiega Di Carlo prima della partenza per la trasferta. "La prima di queste gare sarà la più importante – spiega il tecnico spallino – e cercheremo di far giocare la miglior squadra, i migliori giocatori in questo momento. Buchel? sta bene, non ha problemi. Faremo delle valutazioni su tutta la squadra, non solo su Buchel ma anche su Antenucci, perché bisogna cercare di gestire bene le forze di tutti. Tutta la rosa, che adesso è molto completa, è da considerarsi come titolare e tutti si devono sentire tali. Oggi la squadra sta bene, è in fiducia, sta continuando a fare quello che l’allenatore chiede. Non bisogna fare troppi calcoli, se li facciamo questa squadra non vincerà più una partita".

Come verrà affrontato il match con il Sestri Levante?

"Questa appena passata è stata una settimana importantissima per noi, per il lavoro che siamo riusciti a fare, pur col maltempo. Abbiamo potuto lavorare sulla fase d’attacco, sul fatto di essere più propositivi, sui meccanismi da fare funzionare al meglio sul campo in partita. A Vercelli sarà una partita da giocare nel miglior modo possibile, come abbiamo fatto nell’ultimo periodo. Nel girone di ritorno è sempre più difficile far punti, per tutti, ma la Spal c’è. E’ in fiducia, ci stiamo allenando bene. Abbiamo bisogno di una prestazione maiuscola da parte di tutti, questo è l’obiettivo principale".

Si attende un cambio di passo dagli attaccanti in quanto a finalizzazione?

"Quando sono arrivato ho trovato esterni ed attaccanti e ho deciso di sfruttare le qualità migliori della squadra. Con un parco attaccanti così bisogna essere coraggiosi, però bisogna anche correre. In questo momento le punte mi piacciono per abnegazione, impegno e per come tengono la palla avanti, accorciando la squadra. Non è problema di attacco, ma dalla costruzione da dietro, bisogna cercare di fornire loro più palloni".

Si giocherà a porte chiuse… "Andare a Vercelli con i nostri tifosi a fianco sarebbe stato un grande vantaggio per noi. Nell’ultimo periodo ci stanno aiutando molto, hanno capito che la squadra si sta impegnando e che ci sta dando dentro per uscire da questa situazione. Cercheremo di fare una partita maiuscola anche per loro. E li aspetteremo chiaramente mercoledì contro la Torres".

Beatrice Bergamini