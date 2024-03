Di Carlo: "Trasformare la sconfitta in rabbia": "Servono furore e determinazione per farcela"

"Con la Torres abbiamo perso la partita ma non le certezze che avevamo ritrovato nell’ultimo periodo, il gruppo sta bene e ha convinzione nei propri mezzi". Dopo il ko interno coi sardi nel turno infrasettimanale, la Spal torna in campo al "Mazza" (calcio d’inizio alle 14) e lo fa nel derby contro il Rimini, sfida da vincere a tutti i costi per non disperdere quanto di buono fatto dal ritorno in panchina di mister Di Carlo, e soprattutto non ritrovarsi invischiati nella zona playout. "E’ chiaro che la sconfitta di mercoledì ha lasciato un po’ di rabbia addosso – confessa l’allenatore spallino –, sta a noi trasformarla in quell’energia positiva per cercare di mettere in campo tutto il possibile per guadagnarci i tre punti. Il Rimini? E’ una squadra tecnica, ma al di là di questo sappiamo che tutte le partite sono difficili, ne mancano otto e dobbiamo portare a casa il maggior numero di punti per la nostra classifica. Abbiamo bisogno di più furore agonistico, determinazione e voglia di vincere: tutto passa dal vincere più duelli individuali, recuperare secondi palloni, alzare il ritmo in tutti i momenti della partita. E’ chiaro che ci sono anche gli avversari, il Rimini davanti costruisce sempre tante occasioni da gol, hanno un reparto offensivo di grande valore a cominciare da Morra".

Di Carlo tranquillizza poi sulle condizioni dei tre acciaccati Edera, Buchel e Zilli: "Sono tutti e tre recuperati, pronti a cercare di fare il meglio per agguantare una vittoria che ci consentirebbe di fare un importante passo in avanti. Oggi siamo nel gruppone per salvarci, rappresentiamo la Spal e ogni membro di questa società deve dare il massimo per arrivare all’obiettivo. Tutti insieme potremo arrivarci con più forza e soddisfazione. La scelta dell’attacco per oggi? Finché si spendono per la squadra non esistono differenze tra i quattro a disposizione, serviranno personalità e maturità per scardinare la difesa del Rimini. A centrocampo Buchel sa gestirsi fisicamente, se sta bene è uno dei candidati per giocare, ma pure Contiliano e Carraro non sono da meno, oltre a Collodel e Nador che rappresentano valide alternative. Dietro credo che ci vorrà ancora un po’ di tempo per rivedere in gruppo Bassoli, anche se negli ultimi giorni l’ho visto ‘corricchiare’ in palestra: difficile dire i tempi esatti per il rientro, vedremo i suoi progressi di settimana in settimana". Dall’Ancona (33) alla Recanatese (30) cinque squadre in quattro punti: a quota 32, la Spal vuole vincere per tirarsi fuori almeno momentaneamente dalla zona caldissima.

Jacopo Cavallini